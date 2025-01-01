undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Фараон и знатные вельможи отказались уверовать в знамения Аллаха, хотя в душе они ничуть не сомневались в том, что эти знамения были ниспосланы Всевышним Аллахом. Более того, они были убеждены в этом. Причина же их неверия заключалась в их несправедливости и высокомерии. Они поступали несправедливо по отношению к самим себе и не выполняли своих обязанностей перед Всевышним Аллахом. Наряду с этим они высокомерно отвергали истину, высокомерно относились к людям и высокомерно отказывались повиноваться Божьим посланникам. Какой же ужасный конец постиг творящих беззаконие! Господь потопил их в море, опозорил их перед остальными творениями и отдал их богатство в руки людей, которые некогда находились под их гнетом.