Asy-Syu'araa'
92
26:92
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢
وَقِيلَ
لَهُمۡ
أَيۡنَ
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡبُدُونَ
٩٢
"Serta dikatakan kepada mereka: ` Mana dia benda-benda yang kamu sembah dahulu -
