ان انا الا نذير مبين ١١٥
إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٥
Mimi sikuwa isipokuwa ni mwonyaji ambaye onyo lake liko wazi.»