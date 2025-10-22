ان انا الا نذير مبين ١١٥
إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٥
‘আমি তো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।’