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3

Ваши речи должны быть простыми, добрыми и должны свидетельствовать о вашем благонравии. Вам не подобает вести себя грубо и говорить дерзко и заносчиво. Возможно, именно благодаря вашей доброте, он сможет понять, что принесет ему пользу, а что причинит ему вред. Вот тогда он станет совершать благодеяния и остерегаться грехов. Добиться этого можно благодаря добрым увещеваниям, потому что они подталкивают человека прислушаться к проповедям, тогда как грубое обращение с людьми отдаляет их. Всевышний пояснил, что именно подразумевается под добрыми словами, и сказал: «Ступай к Фараону, ибо он преступил границы дозволенного, и скажи: “Не следует ли тебе очиститься? Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен”» (79:17–19). Эти слова действительно преисполнены доброты и не вызывают неприязни, и это ясно каждому, кто хотя бы немного призадумался над их смыслом. Они начинаются вопросом, как это происходит, когда люди советуются друг с другом, и такой подход обычно не вызывает у людей неприязни. Мусе также было велено призвать Фараона очиститься от скверны, основным источником которой является многобожие, и этот призыв также не способен вызвать отвращения у любого благоразумного человека. Аллах не повелел ему сказать, что он очистит Фараона от грехов. Напротив, египетскому царю было предложено очиститься самому. А затем святой пророк должен был призвать его на путь Господа, который одарил его многочисленными зримыми и незримыми благами, каждое из которых обязывает человека возблагодарить своего Господа. Однако Фараон отказался прислушаться к этим добрым наставлениям, которые способны произвести впечатление на любые сердца. И тогда Мусе стало ясно, что наставления не принесут Фараону никакой пользы, а Всевышний Аллах покарал его мучительным наказанием.