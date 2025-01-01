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3

( فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تسعى )أى : فامتثل موسى أمر ربه ، فألقاها على الأرض ، ونظر إليها فإذا هى قد تحولت بقدرة الله - تعالى - إلى " حية " - أى ثعبان عظيم - " تسعى " ، أى : تمشى على الأرض بسرعة وخفة حركة ووصفها - سبحانه - هنا بأنها ( حَيَّةٌ تسعى ) ، ووصفها فى سورة الشعراء بأنها ( ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ) ووصفها فى سورة النمل بأنها ( تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ ) ولا تنافى بين هذه الأوصاف ، لأن الحية اسم جنس يطلق على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والثعبان : هو العظيم منها ، والجان : هو الحية الصغيرة الجسم ، السريعة الحركة .