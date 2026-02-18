Log masuk
Hud
27
11:27
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ٢٧
فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًۭا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَـٰذِبِينَ ٢٧
فَقَالَ
ٱلۡمَلَأُ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
مِن
قَوۡمِهِۦ
مَا
نَرَىٰكَ
إِلَّا
بَشَرٗا
مِّثۡلَنَا
وَمَا
نَرَىٰكَ
ٱتَّبَعَكَ
إِلَّا
ٱلَّذِينَ
هُمۡ
أَرَاذِلُنَا
بَادِيَ
ٱلرَّأۡيِ
وَمَا
نَرَىٰ
لَكُمۡ
عَلَيۡنَا
مِن
فَضۡلِۭ
بَلۡ
نَظُنُّكُمۡ
كَٰذِبِينَ
٢٧
Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya: "Kami tidak memandangmu (wahai Nuh) melainkan sebagai seorang manusia seperti kami; dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat; dan kami juga tidak memandang kamu (semua) mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta".
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا
] دهسهڵاتداره كافرو بێباوهڕهكان له قهومی نوح وتیان: ئهی نوح -
صلی الله علیه وسلم
- تۆش تهنها مرۆڤێكی وهكو ئێمهیت و نابینین هیچ جیاواز بیت له ئێمه [
وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ
] وه نابینین هیچ كهسێك شوێن تۆ كهوتبێ له دهسهڵاتداران و پیاوماقولان و گهورهكان تهنها فهقیرو ههژاران نهبێ كه تهنها بۆچوونێكی سادهیان ههیهو یهكسهر شوێنت كهوتوون به بێ بیركردنهوه [
وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
] وه نابینین ئێوه هیچ فهزڵێكتان بهسهر ئێمهوه ههبێ له شتی دونیاییدا [
بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (٢٧)
] بهڵكو گومان ئهبهین كه ئێوه درۆزن بن.
