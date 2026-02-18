Log masuk
Hud
27
11:27
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ٢٧
فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًۭا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَـٰذِبِينَ ٢٧
فَقَالَ
ٱلۡمَلَأُ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
مِن
قَوۡمِهِۦ
مَا
نَرَىٰكَ
إِلَّا
بَشَرٗا
مِّثۡلَنَا
وَمَا
نَرَىٰكَ
ٱتَّبَعَكَ
إِلَّا
ٱلَّذِينَ
هُمۡ
أَرَاذِلُنَا
بَادِيَ
ٱلرَّأۡيِ
وَمَا
نَرَىٰ
لَكُمۡ
عَلَيۡنَا
مِن
فَضۡلِۭ
بَلۡ
نَظُنُّكُمۡ
كَٰذِبِينَ
٢٧
Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya: "Kami tidak memandangmu (wahai Nuh) melainkan sebagai seorang manusia seperti kami; dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat; dan kami juga tidak memandang kamu (semua) mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta".
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Mustafa -
2 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 11:27
Worldly success blinds man (52:35).
Through circumstance, the poor are the most humble.
Their hopes pinned to an unverifiable certainty in heaven.
Allah (swt) posits it is they who are indeed rich and provides us with psychological framework to pray for worldly success:
1) Your desire for the afterlife must always trump that of present earthly conditions.
2) If your love of this world surpasses it you are destined for hell.
3) The apparent po...
Lihat lebih dari yang ini
1
1
القرآن تدبر وعمل
16 minggu lalu
·
Rujukan
Ayat 11:27
قال علماؤنا: إنَّما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف، وصعوبة الانفكاك عنها، والأنفة من الانقياد للغير. والفقير خلي عن تلك الموانع؛ فهو سريع إلى الإجابة والانقياد، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. القرطبي:11/99.
السؤال: لماذا يقبل الحق أهل الفقر والمسكنة، ويرده أهل الرياسة والغنى غالبًا؟
وكان هذا جهلًا منهم؛ لأنهم عابوا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- بما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- إنَّما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات، ولي...
Lihat lebih dari yang ini
0
0
Tareq Abed
5 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 11:62-63, 11:27-28
While responding to his people after them having rejected his Prophethood on the basis that he posses no virtue over them as far as status, Nuh AS responds:
'O my people! Consider if I stand on a clear proof from my Lord and He has blessed me with a mercy (i.e. Prophethood) from Him (rahmatan min ‘indih)'
Compare this with the response of Saleh (AS) to his people, who rejected him not on the basis of his social status (as proven in the previou...
Lihat lebih dari yang ini
6
1
