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3

После упоминания о том, что сыны Исраила не были твердо привержены прямому пути, что послужило причиной их разногласий и раскола, Всевышний Аллах повелел Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и обратившимся вместе с ним правоверным надлежащим образом следовать прямым путем, придерживаться законов шариата, исповедовать правильные воззрения, которые повелел исповедовать Аллах, не уклоняться направо или налево от этого пути, всегда придерживаться только этих принципов и не преступать границ дозволенного. Воистину, Аллах видит деяния Своих рабов и непременно вознаградит праведников. Последними словами Всевышний вдохновил мусульман на стойкое следование прямым путем и предостерег их от ослушания. И поэтому следующий аят запрещает склоняться на сторону тех, кто сбился с прямого пути. Всевышний сказал: