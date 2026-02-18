Sign in
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣
وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣

١٣

as well as purity and compassion from Us. And he was God-fearing,
