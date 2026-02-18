Registrazione
36:80
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠

٨٠

Egli è Colui Che nell’albero verde ha posto per voi un fuoco con cui accendete 1 .
Tafsir
Lezioni
Riflessi
Notes placeholders