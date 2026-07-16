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20:60
فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى ٦٠
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ٦٠

٦٠

Si ritirò Faraone, preparò i suoi artifici e poi si presentò.
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