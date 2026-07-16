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20:56
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ٥٦
وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٦

٥٦

Gli mostrammo tutti i Nostri segni, ma li ha tacciati di menzogna e rinnegati 1 .
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