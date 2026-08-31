Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
6:127
۞ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ١٢٧
۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢٧

١٢٧

Avranno una dimora di Pace presso il loro Signore. Egli è il loro alleato per quello che hanno fatto.
Tafsir
Lezioni
Riflessi