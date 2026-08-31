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37:145
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥

١٤٥

Lo gettammo sofferente sulla nuda riva
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