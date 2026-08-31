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2:263
۞ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم ٢٦٣
۞ قَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌۭ مِّن صَدَقَةٍۢ يَتْبَعُهَآ أَذًۭى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌۭ ٢٦٣

٢٦٣

Le buone parole e il perdono sono migliori deirelemosina seguita da vessazioni. Allah è Colui che non ha bisogno di nulla, è indulgente.
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