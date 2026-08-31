Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
30:31
۞ منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٣١
۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١

٣١

Ritornate a Lui, temeteLo, assolvete all’orazione e non siate associatori.
Tafsir
Lezioni
Riflessi