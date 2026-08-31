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30. Ar-Rum
I Romani
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Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
30:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Alif, Lâm, Mîm
1
.
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30:2
غلبت الروم ٢
غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢
غُلِبَتِ
ٱلرُّومُ
٢
Sono stati sconfitti i Romani
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30:3
في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٣
فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣
فِيٓ
أَدۡنَى
ٱلۡأَرۡضِ
وَهُم
مِّنۢ
بَعۡدِ
غَلَبِهِمۡ
سَيَغۡلِبُونَ
٣
nel paese limitrofo; ma poi, dopo essere stati vinti, saranno vincitori,
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30:4
في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المومنون ٤
فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍۢ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤
فِي
بِضۡعِ
سِنِينَۗ
لِلَّهِ
ٱلۡأَمۡرُ
مِن
قَبۡلُ
وَمِنۢ
بَعۡدُۚ
وَيَوۡمَئِذٖ
يَفۡرَحُ
ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
٤
tra meno di dieci anni
1
– appartiene ad Allah il destino del passato e del futuro – e in quel giorno i credenti si rallegreranno
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30:5
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ٥
بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥
بِنَصۡرِ
ٱللَّهِۚ
يَنصُرُ
مَن
يَشَآءُۖ
وَهُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلرَّحِيمُ
٥
dell’aiuto di Allah: Egli aiuta chi vuole, Egli è l’Eccelso, il Misericordioso.
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30. Ar-Rum
I Romani
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Traduzione
Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
30:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Alif, Lâm, Mîm
1
.
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