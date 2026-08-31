Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua

30. Ar-Rum

I Romani

informazioni
Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
30:1
الم ١
الٓمٓ ١

١

Alif, Lâm, Mîm 1.
Tafsir
Lezioni
Riflessi