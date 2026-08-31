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26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
۞ وَأَوۡحَيۡنَآ
إِلَىٰ
مُوسَىٰٓ
أَنۡ
أَسۡرِ
بِعِبَادِيٓ
إِنَّكُم
مُّتَّبَعُونَ
٥٢
E rivelammo a Mosè: «Fa’ partire i Miei servi nottetempo. Certamente sarete inseguiti».
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26:53
فارسل فرعون في المداين حاشرين ٥٣
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٥٣
فَأَرۡسَلَ
فِرۡعَوۡنُ
فِي
ٱلۡمَدَآئِنِ
حَٰشِرِينَ
٥٣
Faraone mandò messi in tutte le città:
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26:54
ان هاولاء لشرذمة قليلون ٥٤
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌۭ قَلِيلُونَ ٥٤
إِنَّ
هَٰٓؤُلَآءِ
لَشِرۡذِمَةٞ
قَلِيلُونَ
٥٤
[perché dicessero:] «Invero sono un gruppo esiguo,
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26:55
وانهم لنا لغايظون ٥٥
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ٥٥
وَإِنَّهُمۡ
لَنَا
لَغَآئِظُونَ
٥٥
e ci hanno irritato,
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26:56
وانا لجميع حاذرون ٥٦
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـٰذِرُونَ ٥٦
وَإِنَّا
لَجَمِيعٌ
حَٰذِرُونَ
٥٦
mentre noi siamo ben vigili».
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26:57
فاخرجناهم من جنات وعيون ٥٧
فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٥٧
فَأَخۡرَجۡنَٰهُم
مِّن
جَنَّٰتٖ
وَعُيُونٖ
٥٧
Facemmo sì che abbandonassero
1
giardini e fonti,
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26:58
وكنوز ومقام كريم ٥٨
وَكُنُوزٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٥٨
وَكُنُوزٖ
وَمَقَامٖ
كَرِيمٖ
٥٨
tesori e graziose dimore.
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26:59
كذالك واورثناها بني اسراييل ٥٩
كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٥٩
كَذَٰلِكَۖ
وَأَوۡرَثۡنَٰهَا
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
٥٩
Così fu, e [tutto] demmo in eredità ai Figli di Israele
1
.
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26:60
فاتبعوهم مشرقين ٦٠
فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ٦٠
فَأَتۡبَعُوهُم
مُّشۡرِقِينَ
٦٠
Al levarsi del sole li inseguirono.
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26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
۞ وَأَوۡحَيۡنَآ
إِلَىٰ
مُوسَىٰٓ
أَنۡ
أَسۡرِ
بِعِبَادِيٓ
إِنَّكُم
مُّتَّبَعُونَ
٥٢
E rivelammo a Mosè: «Fa’ partire i Miei servi nottetempo. Certamente sarete inseguiti».
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