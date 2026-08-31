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26. Ash-Shu'ara

I Poeti

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Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١

١

Tâ, Sîn, Mîm 1.
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