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21. Al-Anbiya

I Profeti

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Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١

١

Si avvicina per gli uomini la resa dei loro conti, mentre essi incuranti trascurano 1 .
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