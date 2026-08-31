Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
15:49
۞ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم ٤٩
۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩

٤٩

[O Muhammad], annuncia ai Miei servi che in verità Io sono il Perdonatore, il Misericordioso,
Tafsir
Lezioni
Riflessi