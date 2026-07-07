Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
51:42
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢

٤٢

che nulla lasciava sul suo percorso senza ridurlo in polvere.
Tafsir
Lezioni
Riflessi