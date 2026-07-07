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51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩

٣٩

ma volse le spalle insieme coi suoi. Disse: «È uno stregone o un posseduto».
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