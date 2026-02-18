Registrazione
Muhammad

.47

Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١

١

Allah vanificherà le opere dei miscredenti e di quelli che distolgono dalla Sua via 1 .
Tafsir
Lezioni
Riflessi
