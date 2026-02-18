Registrazione
Muhammad
.47
informazioni
Muhammad
047
Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
وَصَدُّواْ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
أَضَلَّ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
١
Allah vanificherà le opere dei miscredenti e di quelli che distolgono dalla Sua via
Tafsir
Lezioni
Riflessi
