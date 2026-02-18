Registrazione
١٣
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣
وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣

١٣

tenerezza da parte Nostra e purezza. Era uno dei timorati,
