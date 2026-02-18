Registrazione
19:12
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢

١٢

«O Giovanni, tienti saldamente alla Scrittura.» E gli demmo la saggezza fin da fanciullo,
