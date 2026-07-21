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76:17
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ١٧
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧

١٧

E berranno colà, da una coppa contenente una mistura di zenzero,
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