Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦

١٦

di cristallo e d’argento, convenientemente riempite.
Tafsir
Lezioni
Riflessi