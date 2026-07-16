Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
27:51
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين ٥١
فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَـٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥١

٥١

Guarda cosa ne è stato della loro trama: li facemmo perire insieme con tutto il loro popolo 1.
Tafsir
Lezioni
Riflessi