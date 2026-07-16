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27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠

٥٠

Ordirono una trama e Noi ordimmo una trama senza che se ne accorgessero.
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