Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
27:48
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ٤٨
وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍۢ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٤٨

٤٨

Pre-Eg. n. Di versetti. II nome della sura deriva dal vers. In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Nella città c’era una banda di nove persone che spargevano corruzione sulla terra e non facevano alcun bene.
Tafsir
Lezioni
Riflessi