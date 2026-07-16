Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
27:45
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ٤٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥

٤٥

Ai Thamùd inviammo il loro fratello Şâlih: [disse] «Adorate Allah». Invece si divisero in due gruppi in discordia tra loro 1.
Tafsir
Lezioni
Riflessi