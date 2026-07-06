Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
27:38
قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ٣٨
قَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣٨

٣٨

Disse [Salomone]: «O notabili, chi di voi mi porterà il suo trono 1prima che vengano a me sottomessi?».
Tafsir
Lezioni
Riflessi