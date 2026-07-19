Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤

٢٤

L’uomo otterrà forse tutto quel che desidera?
Tafsir
Lezioni
Riflessi