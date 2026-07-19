Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
53:18
لقد راى من ايات ربه الكبرى ١٨
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ١٨

١٨

Vide davvero i segni più grandi del suo Signore.
Tafsir
Lezioni
Riflessi