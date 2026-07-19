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Traduzione
53:16
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦
إِذۡ
يَغۡشَى
ٱلسِّدۡرَةَ
مَا
يَغۡشَىٰ
١٦
nel momento in cui il Loto era coperto da quel che lo copriva
1
.
Tafsir
Lezioni
Riflessi
53:16
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦
إِذۡ
يَغۡشَى
ٱلسِّدۡرَةَ
مَا
يَغۡشَىٰ
١٦
nel momento in cui il Loto era coperto da quel che lo copriva
1
.
Tafsir
Lezioni
Riflessi