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53:16
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦

١٦

nel momento in cui il Loto era coperto da quel che lo copriva 1 .
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