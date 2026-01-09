91:14
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ١٤
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ١٤

Lo tacciarono di impostura e le tagliarono i garretti: li annientò il loro Signore per il loro peccato,
Tafsir
Lezioni
Riflessi
Notes placeholders