Coloro che sostengono il Trono e coloro che lo circondano, glorificano e lodano il loro Signore 1 , credono in Lui e invocano il perdono per i credenti: «Signore, la Tua misericordia e la Tua scienza, si estendono su tutte le cose: perdona a coloro che si pentono e seguono la Tua via, preservali dal castigo della Fornace 2