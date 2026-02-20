Registrazione
68:28
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ٢٨
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨

٢٨

Il più equilibrato tra loro disse: «Non vi avevo forse avvertito di rendere gloria ad Allah?».
