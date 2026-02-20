Registrazione
68:26
فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦

٢٦

Quando poi videro [quel che era avvenuto], dissero: «Davvero abbiamo sbagliato [strada]!
