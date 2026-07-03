Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
6:120
وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ١٢٠
وَذَرُوا۟ ظَـٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا۟ يَقْتَرِفُونَ ١٢٠

١٢٠

Lasciate la forma e la sostanza del peccato 1 . Coloro che si caricano del peccato saranno compensati per quello che avranno guadagnato.
Tafsir
Lezioni
Riflessi