Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
6:117
ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ١١٧
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٧

١١٧

In verità il tuo Signore ben conosce chi si allontana dal Suo sentiero e ben conosce i ben guidati.
Tafsir
Lezioni
Riflessi