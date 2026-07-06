Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣

١٦٣

se non chi sarà bruciato nella Fornace.
Tafsir
Lezioni
Riflessi