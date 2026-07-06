Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢

١٦٢

potreste tentare [nessuno],
Tafsir
Lezioni
Riflessi