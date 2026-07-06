Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١

١٦١

In verità né voi, né ciò che adorate,
Tafsir
Lezioni
Riflessi