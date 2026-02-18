Registrazione
26:94
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤

٩٤

Vi saranno gettati, loro e i traviati 1,
