26:93
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣

٩٣

all’infuori di Allah? Vi sono d’aiuto o sono d’aiuto a loro stessi?».
Tafsir
Lezioni
Riflessi
Notes placeholders