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72:7
وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ٧
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًۭا ٧

٧

anch’essi pensavano, come lo pensavate voi, che Allah non avrebbe resuscitato nessuno 1 .
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