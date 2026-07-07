Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
72:13
وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يومن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ١٣
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًۭا وَلَا رَهَقًۭا ١٣

١٣

Quando udimmo la Guida, credemmo; e chi crede nel suo Signore non teme danno né offesa.
Tafsir
Lezioni
Riflessi